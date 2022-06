Abbandono di rifiuti ingombranti per strada. Accade a via Indaco in Santa Maria Capua Vetere. Un’intera famiglia immortalata dalle telecamere di videosorveglianza installate da tempo dal Comune riprende genitori e figli a buttare il materiale sul ciglio della strada. Forse credevano di passare inosservati e di farla franca. Ma così non è stato.

ABBANDONO RIFIUTI INGOMBRANTI, IL COMMENTO DELL’ASSESSORE DE RISO

Le immagini evidenziano l’azione incivile e vengono divulgate su facebook dall’Assessore Paolo De Riso, con delega alla gestione rifiuti e igiene urbana. A corredo delle immagini divulgate dall’esponente della Giunta comunale il commento inequivocabile sull’accaduto: “Educazione civica….Come educare i propri figli a liberarsi dei rifiuti Ingombranti…”.

ABBANDONO RIFIUTI INGOMBRANTI, I VIDEO:

Di seguito i video postati su facebook dall’Assessore Paolo De Riso: