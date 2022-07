METEO/ Ancora caldo record poi cambia tutto: arriva la rinfrescata

Sarà in vigore fino a martedì l’allerta meteo per ondate di caldo in Campania, diramata ieri dalla Protezione Civile, ma già a partire da mercoledì, stando alle previsioni meteo, l’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre favorirà l’arrivo di un clima più fresco.

Dopo il caldo record avanza l’anticiclone delle Azzorre: farà più fresco

Mentre Caronte continua a far schizzare i termometri su tutto il Paese, con temperature anche oltre i 40 gradi al Sud, si intravedono i primi segnali di cambiamento. Stando alle stime de Il Meteo, infatti, le temperature bollenti caratterizzeranno gran parte delle Regioni almeno fino a martedì, 5 luglio, ma già dal giorno successivo la situazione migliorerà.

Da ovest, infatti, si avvicinerà all’Italia l’anticiclone delle Azzorre che, in discesa dal Nord, favorirà l’arrivo di masse d’aria più fresca decretando un generale e graduale stop al grande caldo di questi ultimi giorni. Dal 6 luglio, dunque, possiamo attenderci una vera e propria rinfrescata, con una fase climatica ugualmente calda ma senza picchi roventi ed eccesso di afa.

Le prime proiezioni annunciano il probabile arrivo, verso la metà di luglio, di correnti ancor più fresche provenienti dalla Penisola Scandinava che potrebbero innescare addirittura bombe d’acqua e forti temporali, spesso accompagnati da grandine. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.