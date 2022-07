Napoli, da oggi si possono prelevare soldi senza carta: come si fa

Da oggi anche a Napoli è attivo il servizio Cardless di Poste Italiane che consente ai cittadini di prelevare contante anche senza portare con sé la carta, utilizzando semplicemente il proprio smartphone. La nuova funzionalità, infatti, è già disponibile in 255 uffici postali della provincia.

A Napoli attivo cardless: si può prelevare senza carta

In pochi e semplici passaggi, sarà possibile prelevare denaro utilizzando il proprio smartphone, collegandosi direttamente alle App Postepay e BancoPosta. Un modo utile per per chi ha bisogno di contanti ma non ha la carta con sé ed anche più sicuro. Con questa modalità, infatti, non è richiesto nemmeno il PIN. Resta comunque attiva anche la modalità tradizionale di prelievo.

Come prelevare senza carta

Una volta raggiunto il punto di prelievo autorizzato, bisognerà accedere all’App Postepay o BancoPosta e selezionare la voce “Prelievo senza carta”. Cliccando il numero 9 sul tastierino dell’ATM comparirà il QR Code sullo schermo da inquadrare con il proprio smartphone.

A quel punto basterà scegliere lo strumento dal quale prelevare denaro (tutte le carte prepagate o di debito Postepay sono abilitate al servizio), digitare l’importo desiderato e confermare l’operazione inserendo il codice personale Poste ID. Finalizzata la procedura, il cliente potrà prelevare il contante e ottenere la ricevuta tramite App o cartacea. Il servizio è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.