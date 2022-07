Circum, manca il personale: sospese per quasi 2 mesi tutte le corse Napoli-Poggiomarino

L’Eav ha annunciato che dal 9 luglio fino al 31 agosto 2022 tutte le corse della circumvesuviana della tratta Napoli – Poggiomarino saranno interamente sospese per mancanza di personale.

Eav, tutte le corse da Napoli a Poggiomarino sospese

“In considerazione del protrarsi delle difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante sulle linee vesuviane, considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza covid, al fine di concentrare le risorse umane disponibili a consentire il servizio regolare nelle linee dove l’afflusso di passeggeri è molto elevato si dispone, a decorrere dal 9 luglio fino al 31 agosto, la soppressione di tutte le corse ferroviarie sulla linea Napoli – Scafati – Poggiomarino” – questa la comunicazione diffusa dall’Eav.

La tratta era stata già soppressa per l’intera giornata dello scorso 3 luglio per le stesse motivazioni. In più, per le altre corse, negli ultimi giorni si sono registrati notevoli ritardi che hanno causato non pochi disagi ai cittadini. La situazione, tuttavia, non sembra migliorare ed ha spinto l’azienda a sospendere il servizio sulla tratta in questione fino alla fine di agosto.

L’azienda ha, inoltre, precisato che il servizio sulla tratta Torre Annunziata – Poggiomarino sarà garantito ugualmente tramite l’utilizzo di autobus sostitutivi. L’intera tratta, poi, dovrebbe essere regolarmente ripristinata a partire da settembre.