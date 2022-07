L’Unità di crisi della Regione Campania ha trasmesso il bollettino sulla situazione covid relativo alla giornata di oggi, lunedì 11 luglio 2022. Sono 4.991 i positivi del giorno a fronte di 16.061 tamponi effettuati per un tasso di positività del 31%. I deceduti sono 30, di cui 6 nelle ultime 48 ore e ben 24 morti in precedenza ma registrati ieri. I posti in terapia intensiva occupati sono 28, sei in meno rispetto a ieri, ma aumentano di 73 quelli occupati in degenza ordinaria.

COVID IN CAMPANIA, IL BOLLETTINO DELL’11 LUGLIO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.991

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.818

Positivi al molecolare: 173

Test: 16.061

di cui:

Antigenici: 14.313

Molecolari: 1.748

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 28, -6

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 722, +73

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione, oltre a comunicare l’aggiornamento quotidiano su contagi, ricoveri e decessi, ricorda che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni effettuate collegandosi all’apposita sezione online. Il vaccino è disponibile per la quarta dose agli over 60 e persone fragili.