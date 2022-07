Un viaggio alla scoperta delle spiagge campane cercando nidi di tartaruga Caretta Caretta (dato il record dello scorso anno) e pulendole dalla plastica. Venticinque giovani tra i 5 e i 13 anni sono partiti da Berlino per raggiungere Varcaturo con l’obiettivo di liberare il mare e i litorali dai rifiuti lasciati dall’uomo.

DA BERLINO A VARCATURO PER RIPULIRE LE SPIAGGE: LA STORIA DI 25 RAGAZZI

Ad organizzare il progetto è stata la “Ki.E.Ka. e.V”, ente non profit che a Berlino gestisce diversi asili e che ormai da anni ha creato un vero e proprio gemellaggio con il Sud Italia, sostenuta in questa occasione dal C.O.N.I. Formia come partner per il viaggio dei ragazzi. Il progetto, che ha preso vita domenica, è stato realizzato in collaborazione con l’associazione “Domizia”, con i lido “Varca d’Oro” di Castel Volturno e la compagnia “Formiatours”. Bambini e ragazzi sono stati impegnati nella pulizia della spiaggia raccogliendo rifiuti di plastica dalla sabbia che sono poi stati portati al lido Varca d’Oro dove i ragazzi hanno scoperto qual è il loro ciclo di vita, come riciclare questi rifiuti e quali sono i rischi per le persone e per l’ambiente marino. Tra le specie più a rischio ci sono proprio le tartarughe, che scambiano spesso la plastica per cibo e la mangiano rischiando la morte. Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento dei fratelli Davide e Carlo Tizzano e il maestro di surf Armando Caliendo che da diversi anni coopera con il C.O.N.I. nel realizzare progetti per trasmettere ai più giovani l’amore è il rispetto per il mare.

LE DICHIARAZIONI

«Vivere quest’esperienza ci ha consentito di far conoscere ai nostri ragazzi luoghi meravigliosi che hanno bisogno di essere custoditi e in alcuni casi salvati», spiegano le amministratrici della non profit Efrossini Catrisioti, Marianne Schröder e Dana Silva Cousiño.

«Da circa otto anni organizziamo viaggi tra sport e cultura a Formia, portando in Italia gruppi di ragazzi e bambini che frequentano i nostri asili e altre scuole italo-tedesche. Questa volta abbiamo scelto di visitare la Campania, una regione che amiamo molto, e imparare qualcosa sulle tartarughe Caretta Caretta e sui danni causati dalle micro-plastiche».