Don Luigi Merola ricoverato per covid: “Fate una preghiera per me”

Don Luigi Merola, conosciuto nel Napoletano come prete anticamorra, è risultato positivo al covid ed attualmente è ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lui stesso pubblicando una serie di post sulla pagina della fondazione A’ voce d’è criature, da lui presieduta.

Don Luigi Merola positivo al covid: è ricoverato in ospedale

Soltanto qualche giorno fa aveva annunciato, tramite social, la sua accertata positività al coronavirus: “Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, vi comunico che anche io sono risultato positivo al covid. Fate una preghiera per me. Ci vediamo presto”.

Poche ore fa ha postato una foto scattata direttamente dal letto d’ospedale, accompagnata da un messaggio: “Sereno mercoledì a tutti. Qui in ospedale mi rendo conto ancora di più che dobbiamo volerci bene e aiutare sempre chi sta nel bisogno. Non dobbiamo far passare la nostra vita senza aver lasciato un segno: fate del bene sempre”.

In molti hanno dedicato messaggi di affetto e di incoraggiamento al prete augurandogli una pronta guarigione in attesa di ulteriori aggiornamenti. Data l’esigenza del ricovero ospedaliero sembra evidente che Don Merola abbia contratto una forma abbastanza aggressiva del virus tale da spingere il personale medico e infermieristico a voler monitorare con attenzione la situazione.