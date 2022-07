Inaugurata a Moio della Civitella, in località Villanova (Salerno), la Big Bench n.229: è la prima panchina gigante del Cilento con vista mozzafiato.

A Moio della Civitella arriva Big Bench: la panchina gigante del Cilento

Come sottolineato all’Ansa dal designer americano Chris Bangle nonché promotore della prima panchina realizzata nelle Langhe, si tratta di un progetto che punta a riscoprire “l’arte della meraviglia osservando il territorio con occhi diversi”.

Le panchine giganti sono state installate in Europa e nel resto del mondo: sono 236 quelle esistenti e 81 quelle in costruzione. In Italia si collocano quasi lungo tutto lo stivale e soltanto in Campania se ne contano 3: 2 in provincia di Avellino (a Lapio e Sant’Angelo dei Lombardi) e quella recentemente inaugurata nel Salernitano, in località Villanova.

Posizionata all’interno di uno splendido vigneto, la prima enorme panchina del Cilento, fruibile gratuitamente, regala ai visitatori momenti indimenticabili: da lì è possibile ammirare tutta la costiera cilentana e, nelle giornate più nitide, addirittura l’isola di Capri.

E’ stato Riccardo Ruggiero, imprenditore che svolge la sua attività a Padova, a voler promuovere e finanziare il progetto nel Cilento, per amore della sua terra. La panchina è stata realizzata da artigiani locali e, come le altre, è alta due metri e mezzo per 3 metri di larghezza. Dimensioni notevoli che consentono ai visitatori di potersi sedere ma anche sdraiare.

Le Big Bench vengono costruite in punti con vista panoramica e contemplativa, immerse nella natura, lontane dal caos cittadino. L’accesso deve essere libero e aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La vista, inoltre, non deve essere disturbata da piloni dell’alta tensione, pali telefonici o simili.