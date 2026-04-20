VIDEO/ Calciatrice della Salernitana U15 fa gol, poi il bacio alla foto dell’allenatore scomparso pochi giorni fa

Durante la partita delle giovanili U15 tra Salernitana e Napoli Vox, svoltasi nei giorni scorsi di aprile, la calciatrice della Salernitana, Maria, ha segnato il gol che ha regalato la vittoria alle granata. Il momento più emozionante però resta il bacio alla foto dell’allenatore scomparso pochi giorni fa.

Il commovente bacio della calciatrice della Salernitana per l’allenatore scomparso

L’altalena di emozioni vissute tra Salernitana e Napoli Vox nel campionato U15 femminile ha visto il suo punto più alto quando la calciatrice Maria, dopo il gol del vantaggio, è corsa d’istinto verso lo striscione dedicato all’allenatore dell’U15.

Perrella ha baciato la foto di Alfredo Della Calce, il mister venuto a mancare pochi giorni fa che ha lasciato un segno indelebile nella società e nella squadra delle ragazze U15. Un legame profondo, quello tra le giocatrici e il mister, che sottolinea l’ottimo rapporto instaurato.

La dedica della giovane calciatrice non è passata inosservata e ha commosso tutti i presenti allo stadio: compagne di squadra, avversarie e spettatori. Tra questi in primis la madre di Maria che con orgoglio ha filmato la scena regalando anche a chi non era lì la possibilità di assistere ad un gesto che sottolinea la bellezza di questo sport:

“Un sorriso dentro al pianto. Per te mister Dino con tutto l’affetto, da Maria”.

L’omaggio della Salernitana al mister U15

Il bacio della calciatrice è soltanto l’ultimo dei tanti ossequi dedicati a Della Calce da parte della società campana. L’allenatore, infatti, ha lasciato un profondo solco nel cuore della squadra granata che non ha indugiato nemmeno per un istante omaggiandolo tra comunicati e post social:

“La proprietà, la dirigenza, gli staff tecnici, i giocatori, le giocatrici e tutti i collaboratori dell’U.S. Salernitana 1919 partecipano con commozione al dolore che ha colpito la famiglia Della Calce per l’improvvisa e prematura scomparsa del caro Alfredo, conosciuto come Dino, allenatore della formazione Under 15 women granata.

Mister Della Calce ha dedicato con passione e dedizione il suo tempo ai più giovani sui campi da calcio. Nel recente passato, tra il 2017 e il 2022, aveva guidato anche diverse formazioni del settore giovanile maschile della Salernitana, dagli Esordienti fino all’Under 17″.