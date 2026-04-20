Rissa nel Napoletano, 17enne accoltellato: papà e zio picchiati a colpi di sedia dal branco

Si sarebbe conclusa con il ferimento di 3 persone la rissa tra giovani che si è verificata a Marigliano, in provincia di Napoli: ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni accoltellato dai suoi coetanei.

Rissa a Marigliano, ragazzo accoltellato: feriti padre e zio

La violenza sarebbe esplosa al corso Umberto dove alcuni giovani, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero iniziato a litigare. La discussione sarebbe poi degenerata quando uno di loro avrebbe colpito il 17enne con un’arma da taglio al gluteo destro.

Poco dopo sarebbero accorsi sul posto anche il papà e lo zio della vittima che, nel tentativo probabilmente di difendere il giovane ferito, sono stati a loro volta colpiti dal branco. I ragazzi avrebbero colpito i due lanciandogli contro le sedie della vicina attività commerciale.

Sul luogo della rissa, oltre ai sanitari del 118, sono accorsi anche i carabinieri della locale stazione per dare il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Intanto i tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Nola dove, dopo essere stati soccorsi, sono stati dimessi: il ragazzo con 15 giorni di prognosi, padre e zio con 10 giorni di prognosi.