Napoli, farmacista morto dopo un malore improvviso: aveva 42 anni e un figlio piccolo

Dolore al Rione Alto, a Napoli, per la scomparsa del dottor Francesco Ricciardi, un giovane farmacista morto all’età di 42 anni a seguito di un malore improvviso.

Dolore a Napoli, farmacista morto dopo un malore: aveva 42 anni

Figlio del dottor Emilio Ricciardi, Francesco gestiva una nota farmacia della zona. Stando a quanto rende noto Il Mattino si trovava all’interno della sua abitazione quando sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sarebbero intervenuti i sanitari del 118 che, pur tentando di rianimare il paziente in ogni modo, non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i primi accertamenti, potrebbe essersi trattato di un infarto fulminante.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità per la perdita improvvisa e prematura di un giovane cittadino. Il 42enne lascia la compagna e un figlio piccolo, oltre i genitori e la sorella. I funerali si sono tenuti ieri presso la Chiesa S. Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani.

In molti hanno voluto ricordare Francesco nel gruppo Facebook Cittadinanza Attiva Rione Alto con messaggi d’affetto. C’è chi lo descrive come “padre dolcissimo, attento e premuroso” che era solito passeggiare con il piccolo Diego, suo figlio, nel passeggino.