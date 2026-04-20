Andrea ucciso a coltellate dal papà: aveva 21 anni, ritrovato morto nel garage di casa

Sarebbe stato ucciso dal papà Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni ritrovato morto all’interno del garage del condominio in cui viveva con la famiglia, a Vasto.

Vasto, ucciso dal papà: Andrea è morto a 21 anni

L’uomo, un 52enne, dirigente dell’ufficio legale dell’Asl, sarebbe stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l’accusa di omicidio. Nel corso dell’interrogatorio avrebbe poi confessato di aver ammazzato suo figlio, probabilmente al culmine di una lite familiare degenerata.

Stando a quanto rende noto Rai News, il giovane sarebbe stato colpito più volte all’addome con un’arma da taglio. Tracce di sangue sarebbero state ritrovate sul pianerottolo dell’appartamento e all’interno dell’ascensore, oltre che nel garage dove il 21enne è stato rinvenuto già cadavere.

Un tragico epilogo che celerebbe anni di tensioni: nel 2024, il padre avrebbe denunciato il figlio per episodi di violenza domestica, richiedendo l’attivazione del “codice rosso”. Quella sera Andrea era uscito con gli amici per cenare presso una pizzeria del posto. Il prossimo settembre avrebbe compiuto 22 anni.

“Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunità alla famiglia del giovane tragicamente scomparso. E’ una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi” – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna.