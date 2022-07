A Napoli cambia il contatore dell’acqua, sarà digitale: dati precisi e stop alle truffe

Il CdA di ABC Acqua Bene Comune di Napoli ha deliberato un piano di interventi, per 6,3 milioni di euro, che porterà alla sostituzione di oltre 30.000 misuratori con contatori di nuova generazione. Forniranno dati di consumo più precisi e aggireranno il rischio di eventuali truffe.

Acqua a Napoli, cambiano i contatori

Gli interventi rientrano nell’ambito del progetto “Abc4innovation” e sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture con il bando “React eu pon – Infrastrutture e reti (2014-2020)”. Il progetto è finalizzato a garantire la completa digitalizzazione delle reti attraverso l’implementazione del nuovo Sistema Informativo Territoriale. Quest’ultimo introdurrà una serie di soluzioni innovative quali la modellazione idraulica, la ricerca predittiva per ridurre al massimo le perdite idriche.

Non da meno l’introduzione di nuovi contatori con relativa trasmissione dei dati in telelettura: in questo modo i numeri dei consumi saranno inviati in modo automatico all’azienda. Oltre ad una maggior precisione del sistema, i contatori digitalizzati saranno anche a prova di manomissione, mettendo fine ai tentativi di truffa.

“L’innovazione tecnologica rappresenta un asset fondamentale per ABC e ci consente di conseguire obiettivi importanti, come la riduzione delle perdite e l’ammodernamento delle infrastrutture con materiali innovativi. Un percorso importante che ci consentirà nel tempo di cambiare il volto dell’azienda” – ha commentato all’Ansa il presidente di Abc, Alessandra Sardu.