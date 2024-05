Il suo nome è Pasquale Renella, ha ventiquattro anni ed è cresciuto a Acerra, una città con 60.000 abitanti nella provincia di Napoli. Sulla piattaforma Spotify, ha raggiunto lo storico traguardo di oltre un miliardo di stream con la sua ‘Get You The Moon’: è il primo italiano a riuscirci. La sua musica ha raggiunto oltre cinque milioni e mezzo di ascolti mensili. Guardando i dati forniti dalla piattaforma, scopriamo che i suoi stream provengono da città come San Paolo, Sidney, Giacarta, Bangalore, Delhi.

Kina, da Acerra alle stelle: la sua ‘Get you the moon’ supera un miliardo di stream su Spotify

Questa canzone è stata realizzata con il contributo vocale di Snow, e si basa su un ritmo di tipo R&B. Ha impiegato circa sei anni per raggiungere questo traguardo storico, visto che il brano è uscito nell’ottobre del 2018, superando artisti internazionali italiani come Andrea Bocelli, Laura Pausini o Eros Ramazzotti. Solo i Maneskin possono sentirsi in lizza per questa particolare competizione, dato che con “Beggin'” hanno superato il miliardo e mezzo di ascolti, mentre con un brano inedito, “I Wanna Be Your Slave”, sono fermi a 995 milioni.

Chi è Pasquale Renella, alias Kina, che sta spopolando su Spotify

Kina ha iniziato a produrre musica all’età di dodici anni nella sua piccola stanza ad Acerra, imparando da tutorial su YouTube. Oggi, il video ufficiale di “Get You The Moon” su YouTube ha raggiunto 16 milioni di visualizzazioni. Il suo genere musicale è principalmente legato alla progressive ed electro-house, e grazie a SoundCloud è stato notato dalla Columbia, con cui ha firmato il suo primo contratto nel 2018. I suoi numeri sono stati fin da subito incoraggianti, e oggi si parla principalmente di “Get You The Moon” come il suo successo più significativo.

La sua discografia varia da “Can We Kiss Forever?” (623 milioni di stream) a “Baby You’re Worth It” (159 milioni di stream attualmente), rendendolo uno dei produttori più ricercati nella scena sad lo-fi a livello globale. I suoi numeri parlano da soli: 20 dischi di platino, 51 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 7 milioni su Shazam. Al momento, Pasquale Renella vive tra Lisbona e Los Angeles e sta lavorando su nuova musica.