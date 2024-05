Dall’11 maggio al 27 ottobre 2024 è istituito il divieto di transito per l’intera giornata in via Marechiaro, tra via Alfano e piazzetta Marechiaro a Napoli.

Ztl a Marechiaro da maggio fino a ottobre 2024: date, orari e strade interessate

Questo il dettaglio del divieto di transito e sosta nella zona di Marechiaro, con relativi orari.

Dal 25 maggio al 27 ottobre 2024, nei giorni festivi e prefestivi è istituito:

– il divieto di transito, dalle 8:00 alle 19:00, nella ZTL di via Marechiaro, tra via Coroglio e via Alfano;

– il divieto di sosta, dalle 8:00 alle 19:00, sul lato destro fra discesa Coroglio e via Alfano;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via Alfano, dal civico 63 fino a via Ricciardi;

– Dal 1° luglio all’8 settembre 2024, tutti i giorni è istituito:

– il divieto di transito, dalle 8:00 alle 19:00, nella ZTL di via Marechiaro, tra via Coroglio e via Alfano;

– il divieto di sosta, dalle 8:00 alle 19:00, sul lato destro fra discesa Coroglio e via Alfano;

– il divieto di sosta con rimozione coatta in via Alfano, dal civico 63 fino a via Ricciardi

Potrete reperire tutte le informazioni riguardanti il provvedimento di limitazione del traffico sul sito del Comune di Napoli.