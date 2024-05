Il giornalista Rai Ciro Venerato ha svelato importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Conte ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nel corso dell’edizione regionale campana del telegiornale, l’esperto di calciomercato ha rivelato importanti dettagli, affermando che la telenovela starebbe per giungere alla fine.

L’ipotesi Conte, nonostante negli ultimi giorni si siano alternati tra gli altri soprattutto i nomi di Gasperini, Pioli e Italiano, rimane quella più concreta. Il tecnico leccese, attualmente ‘disoccupato’, aspetta solo di essere contattato per apporre la firma sul contratto. L’ex ct della nazionale italiana ha accettato tutte le condizioni, e non vede l’ora di iniziare la nuova avventura.

ULTIM’ORA/ “C’è l’ok di Conte, si vede la luce in fondo al tunnel”: i dettagli economici dell’affare

“Conte ha già espresso più volte il suo gradimento per Napoli e il progetto di De Laurentiis. Ma costa più di Gasperini (non gli 11 milioni che prendeva all’Inter, ma almeno 6,5 milioni più lo staff). Il presidente azzurro non ha ancora affondato ma neppure chiuso e Conte per ora è ancora libero. Ecco spiegata la strategia azzurra. Due settimane e sapremo. Ma si intravede una luce dopo il tunnel”.