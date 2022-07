Covid Campania, il bollettino del 22 luglio – L’Unità di Crisi regionale, come di consueto, ha diffuso i dati dei contagi da covid registrati sul territorio. Sono 7.358 i nuovi casi (ieri +8.239) a fronte di 33.132 tamponi effettuati (ieri +37.531).

Il tasso di positività è del 22,2%, in lieve aumento rispetto a ieri quando si attestava al 21,95%. In totale si registrano 10 morti di cui 9 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri (nell’ultimo aggiornamento erano 8 in tutto). In terapia intensiva si registra un nuovo ingresso mentre cala il numero dei pazienti ricoverati in area medica.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.358

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.991

Positivi al molecolare: 367

Test: 33.132

di cui:

Antigenici: 28.809

Molecolari: 4.323

Deceduti: 9 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 710 (-10)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione, oltre a comunicare l’aggiornamento quotidiano su contagi, decessi e ricoveri, ricorda che collegandosi all’apposita sezione online è possibile consultare i dati delle vaccinazioni effettuate in tutta la Campania.