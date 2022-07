“25 euro sono pochi”: prete picchia il fedele che lascia l’offerta dopo il funerale

Ad Aversa, in provincia di Caserta, nella mattinata di ieri un prete, dopo la celebrazione di un funerale, avrebbe litigato con i parenti del defunto a causa di un’offerta ritenuta troppo bassa. La lite sarebbe poi degenerata sfociando in una violenta rissa. A rendere noto l’accaduto è LaRampa.

Aversa, rissa con il prete dopo il funerale per l’offerta

Sarebbe stato un familiare del defunto a raccontare la vicenda spiegando di essersi recato, subito dopo la celebrazione e in compagnia di una donna, nella sacrestia della chiesa per lasciare un’offerta al parroco del valore di 25 euro.

“25 euro sono pochi” – avrebbe esclamato il parroco risentito da quell’importo giudicato irrisorio. A quel punto il fedele, sconcertato dalle sue parole, avrebbe lasciato i soldi sul tavolo per poi allontanarsi sottolineando: “Non c’è nessun obbligo di lasciare l’offerta”.

Il parroco, offeso dalla risposta, avrebbe inseguito l’uomo per aggredirlo. Quest’ultimo avrebbe riportato alcune escoriazioni esprimendo la volontà di sporgere denuncia sia per la richiesta di soldi che per l’aggressione. Stando a quanto rende noto TgCom24 per la Curia si sarebbe trattato di un semplice alterco. Intanto la notizia ha fatto il giro del web, diffusa dai giornali locali e non, ed è partita la corsa al lotto.