In arrivo dal Governo un Bonus Trasporti 2022 per chi usufruisce del trasporto pubblico.

“Dal prossimo mese di settembre, tutti gli utenti del trasporto pubblico che hanno un reddito fino a 35mila euro potranno richiedere un bonus per la mobilità“. A dichiararlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, durante una conferenza stampa congiunta col titolare del dicastero delle Infrastrutture Enrico Giovannini

Bonus Trasporti 2022, come funziona

“Il bonus può essere pari al 100% di quanto speso, con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2022“, ha continuato.

Sarà possibile utilizzarlo per comprare abbonamenti annuali o mensili al trasporto locale, come autobus e metro, ai pullman extraurbani o al trasporto ferroviario regionale e nazionale, ma soltanto in seconda classe. Infatti “sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business e le fasce più alte del trasporto ferroviario”, ha specificato il ministro.

La misura è stata concepita come “un aiuto per studenti, lavoratori, pensionati e c’è l’intenzione di rendere strutturale questa misura“.

Il bonus sarà spendibile presso un solo gestore e potrà essere utilizzato entro il mese di emissione. La piattaforma sulla quale richiederlo è in fase di perfezionamento e ci stanno lavorando tutte le aziende del trasporto pubblico locale.

Chi può ottenerlo

Il criterio per accedervi è il reddito non superiore ai 35 mila euro e per richiederlo sarà necessario utilizzare o lo Spid o il Cie (Carta d’identità elettronica).

La misura è già presente in Spagna e Germania e sta producendo un effetto molto importante di spostamento della domanda verso il Tpl.