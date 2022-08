Monteforte. Combatte ancora tra la vita e la morte Krasimir Petrov Tsankov, il 49enne bulgaro, che sabato mattina ha tentato di fermare Robert Omo, il 24enne nigeriano che a colpi di martello ha ucciso Yuan Cheng Gau. L’uomo di nazionalità cinese era titolare di un negozio di casalinghi e ferramenta di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

Monteforte, cinese ucciso nel suo negozio

Tsankov ha tentato di fermare la furia del giovane che dopo aver preso due martelli esposti all’interno del negozio ha cominciato a colpire chiunque gli si presentasse di fronte. Le sue condizioni, come riporta Ansa.it, sono ritenute gravissime dai sanitari dell’ospedale “Moscati” di Avellino, che lo hanno sottoposto ad un intervento di craniectomia decompressiva, per limitare i danni dei colpi di martello in testa.

Robert Omo è stato trasferito in carcere con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. Nelle ore precedenti all’irruzione nel negozio della vittima, aveva aggredito e colpito con un pugno al volto un operatore della Caritas dove era ospitato essendo un senza fissa dimora.