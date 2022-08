Ha dell’assurdo l’episodio che si è verificato a Tirrenia, in Toscana, dove una coppia gay è stata cacciata dalla spiaggia: un episodio che ha scatenato l’indignazione generale non solo per il fatto in sé ma anche per il modo in cui è stato erroneamente accostato alla città di Napoli dal quotidiano La Repubblica. L’ennesima vergognosa vicenda raccontata sfruttando l’immagine della nostra città, tirata in ballo senza alcun motivo.

A Tirrenia cacciano coppia gay dalla spiaggia ma nell’articolo c’è la foto di Napoli

L’articolo riporta la notizia dei due ragazzi omosessuali che sarebbero stati mandati via dalla spiaggia in cui si trovavano per un semplice bacio. Un vero e proprio episodio di omofobia che si sarebbe consumato a Tirrenia, in provincia di Pisa, e non a Napoli come indica l’immagine inserita all’interno dell’articolo, con il Vesuvio in bella vista.

“Siamo a Tirrenia ma allora che ci fa il Vesuvio sullo sfondo? Ancora una volta si usa l’immagine di Napoli a sproposito e comunque sempre per commentare episodi negativi. Se due indizi fanno una prova possiamo concludere che l’ennesima svista è in realtà un atto volontario di screditare Napoli” – si legge nella denuncia diffusa dalla pagina Terroni di Pino Aprile.

Non è, infatti, la prima volta che si tende a collegare vicende vergognose alla nostra città anche quando non sussiste alcun collegamento. Del resto, l’immagine di Napoli, e più in generale della Campania, tende ad essere “sporcata” di continuo, dando risalto soltanto a fatti di violenza e camorra. Al contrario, invece, sembra diffuso l’atteggiamento di oscurare i successi e le notizie positive legate al nostro territorio.