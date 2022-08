Vaiolo delle scimmie, in Italia i casi aumentano a 662: i numeri per ogni Regione

Sono per la maggior parte uomini le persone colpite dal vaiolo delle scimmie in Italia. I casi, come reso noto dal Ministero della Salute nell’ultimo aggiornamento diffuso e anticipato dalle agenzie di stampa, raggiungono quota 662. Di questi 652 sono maschi e solo 10 donne mentre l’età media si attesta a 37 anni.

VAIOLO DELLE SCIMMIE, NUMERI PER REGIONE

Rispetto al giorno precedente si registrano 18 casi in più e la maggior parte di essi sono collegati a viaggi all’estero. Le Regioni con la presenza più elevata di vaiolo delle scimmie sono la Lombardia (291) e il Lazio (121). Seguono poi l’Emilia Romagna (70) e il Veneto (46). In alcune regioni si registrano zero casi e queste sono: Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta. Due i casi in Abruzzo 2; 21 quelli in Campania; Friuli Venezia Giulia 11; Liguria 13;; Marche 4; Piemonte 25; Puglia 14 (+1); Sardegna 4 (+1); Sicilia 5 (+1); Toscana 31 (+1); PA Bolzano 1; PA Trento 3. E in Campania è stato scoperto il primo test rapido per individuare il vaiolo delle scimmie.

INIZIATI I VACCINI

Intanto nel Regno Unito l’Health Security Agency britannica (UKHSA) comunica che sono iniziati i vaccini per la popolazione contro il vaiolo delle scimmie che ha raggiunto quota 27 mila somministrazioni:

“Queste migliaia di vaccini, somministrati dal servizio sanitario ai soggetti a più alto rischio di esposizione, dovrebbero avere un impatto significativo sulla trasmissione del virus. La quasi totalità delle dosi (25.325) sono state somministrate a persone gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini“.

Il virus infatti si trasmette durante i rapporti sessuali.