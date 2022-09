Si accende la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre 2022. Sono stati resi noti tutti i nomi dei candidati in Campania dei vari partiti. In testa, secondo i sondaggi, c’è Fratelli d’Italia. In molti sono preoccupati per una deriva fascista che potrebbe prendere l’Italia.

Reddito di cittadinanza, Conte contro la Meloni

Per questo i diversi esponenti politici stanno attaccando su più fronti la leader Giorgia Meloni facendo leva soprattutto sui punti deboli del suo programma come l’eliminazione del reddito di cittadinanza. Il sussidio, introdotto soprattutto per volere del Movimento 5 Stelle, è fondamentale in questo momento di crisi economica ed energetica. È il leader del Movimento, Giuseppe Conte, a spiegarne i motivi ai microfoni di Rainews24 e ad attaccare apertamente la Meloni sul reddito di cittadinanza:

“La Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra civile. Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo la guerra ai poveri? Io sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe se, in un momento complesso come questo venisse meno un presidio a tutela dei più deboli, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza.

Giorgia Meloni inizia ad impaurirsi di governare un Paese, che sta attraversando un momento molto difficile, anche perché non mi sembra che ci sia una classe dirigente adeguata in Fratelli d’Italia. Si sta già prefigurando un governo con una grande accozzaglia perché tutti possano partecipare a una fetta di potere, tutti possano avere una poltrona adeguata su cui sedersi e mi sembra che i bisogni dei cittadini scompaiono sullo sfondo“.

Meloni contro il reddito

Qualche giorno fa la Meloni aveva espresso il suo disappunto per il reddito di cittadinanza definendolo un fallimento totale che aveva favorito anche criminale e mafiosi. La sua idea sul sussidio è sempre stata chiara:

“Oggi lo dicono un po’ tutti, però rimane che Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica di tutto il Parlamento, nella legislatura appena conclusa, che non ha mai votato a favore del reddito di cittadinanza”.