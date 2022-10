Napoli, vince 500mila euro ma non ritira il premio: tra pochi giorni perderà tutto

Napoli – Sta diventando virale il curioso caso del vincitore partenopeo che ancora non ha riscosso il premio da 500 mila euro di VinciCasa, il gioco della famiglia Win For Life di Sisal, che tra pochi giorni raggiungerà il termine di scadenza previsto per la riscossione, impedendo al fortunato di ottenere il denaro.

Napoli, non riscuote il premio VinciCasa: presto sarà in scadenza

Mancano solo 6 giorni per riscuotere il premio ma, ad oggi, come reso noto dall’Ufficio Premi di Sisal, ancora nessuno si è presentato con il biglietto vincente. Probabilmente il fortunato, che ha messo a segno il colpo lo scorso 11 agosto al punto vendita Sisal in via Domenico Morelli, è ignaro della vincita e rischia addirittura di perderla.

Grazie alla combinazione vincente (13,18,21,36,38) avrebbe diritto a 200 mila euro corrisposti subito, in denaro, più una restante parte, pari a 300 mila euro, dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano, con due anni di tempo per trovare la soluzione migliore. Un colpo che potrebbe letteralmente stravolgere la vita del vincitore che, tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza, continua a non palesarsi. Stanno, infatti, per scadere i termini di riscossione del premio: dal prossimo lunedì, 10 ottobre, non potrà più ritirarlo, perdendo l’intero bottino.