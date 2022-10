ULTIM’ORA. Morto a Napoli Giampiero Ventrone:colpito da una leucemia fulminante

E’ morto a Napoli, all’età di 62 anni, Giampiero Ventrone, ex preparatore atletico della Juve, passato poi al Tottenham di Antonio Conte. Sarebbe deceduto questa mattina, alle 6:45, per emorragia cerebrale.

Secondo quanto riferiscono fonti dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli a Il Corriere del Mezzogiorno, Ventrone era ricoverato in rianimazione da ieri. Era stato messo subito in ventilazione meccanica perché in coma. Avrebbe scoperto da qualche giorno di essere affetto da leucemia mieloide acuta.

“Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del preparatore atletico Giampiero Ventrone. Mancherà molto a tutti nel club, i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste” – si legge nel tweet diffuso dal Tottenham.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.

He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022