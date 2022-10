Guida senza patente, assicurazione o casco nel Napoletano: 28mila euro di multe

Proseguono i controlli dei carabinieri indirizzati al contrasto dei fenomeni della movida: i militari della compagnia di Giugliano in Campania (in provincia di Napoli), hanno setacciato le principali piazze e le strade più affollate del territorio fino a notte fonda, notificando raffiche di multe per un totale complessivo di 28.400 euro.

Controlli carabinieri Giugliano: oltre 28 mila euro di multe

Sono state 72 le persone identificate e circa 39 i veicoli passati al setaccio. In particolare un uomo, 46enne di Quarto flegreo, è stato denunciato per guida senza patente. E’ stato sorpreso alla guida di un’automobile sportiva da una pattuglia impegnata in un posto di controllo. Le indagini hanno permesso di accertare il mancato conseguimento della patente da parte dell’autista che già in precedenza era finito nei guai.

Le operazioni di controllo hanno riguardato soprattutto la circolazione stradale, portando i carabinieri a notificare multe per 28.400 euro complessivi. Molte sono state le contravvenzioni per guida di scooter e motoveicoli senza casco o per mancanza di copertura assicurativa. In più molti giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso di droghe. Tra questi diversi ragazzi appena maggiorenni.

Soltanto qualche giorno fa, ancora a Giugliano, i militari dell’arma avevano avviato un’operazione a largo raggio, estesa fino a Qualiano, effettuando un servizio volto al controllo delle attività commerciali, delle aziende e dei cantieri per la tutela di clienti e dipendenti. Diverse attività sono state sanzionate per violazioni sulle norme igienico-sanitarie, altre per lavoro in nero.