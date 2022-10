Sta facendo il giro del web un video registrato su un treno della metropolitana di Napoli che riprende la lite tra alcuni passeggeri per il comportamento di un uomo, ritenuto omofobo e offensivo nei confronti di due ragazze che si stavano baciando.

Video, in metropolitana a Napoli scoppia la lite per omofobia

Gli utenti, che hanno segnalato il video al consigliere Francesco Emilio Borrelli, hanno raccontato che la situazione è degenerata quando un uomo ha iniziato a inveire contro due ragazze che si stavano scambiando alcuni baci, invitandole ad andare altrove.

“Me facite avutà ‘o stommaco. Andate da un’altra parte” – dice l’uomo, scatenando le reazioni contrapposte dei presenti che lo accusano di omofobia. Lui si difende dicendo che la sua disapprovazione è per le effusioni in pubblico, dunque per il comportamento e non per l’orientamento sessuale.

Non bastano le sue giustificazioni a placare gli animi. Il video, girato lo scorso 17 ottobre e pubblicato sulla celebre piattaforma Tik Tok, è diventato virale in rete, come forma di protesta contro comportamenti omofobi ormai considerati inaccettabili.

“C’è ancora molto da lavorare per contrastare l’ignoranza, le menti retrograde, l’omofobia ed ogni forma di intolleranza. Purtroppo l’intolleranza, l’odio sociale, il razzismo e l’omofobia sembrano aumentare di giorno in giorno, facendo arretrare la nostra società sui temi dei diritti e del rispetto del prossimo” – hanno commentato Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.