Benigni compie 70 anni, Sophia Loren: “Auguri a nome di tutte le vite che arricchisci”

Oggi, 27 ottobre, Roberto Benigni compie 70 anni ed ha ricevuto un augurio speciale da parte della sua collega e amica Sophia Loren. Fu proprio la diva partenopea, nelle vesti di presentatrice, a pronunciare con entusiasmo il suo nome quando, nel 1999, vinse l’Oscar come migliore attore per l’interpretazione nel film La vita è bella.

Roberto Benigni compie 70 anni: l’augurio di Sophia Loren

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la Loren, proprio in occasione del 70esimo compleanno di Benigni, ricorda quella memorabile serata: “Non dimenticherò mai la mitica reazione quando esclamai il suo nome. Cominciò a saltare su e giù dai sedili dell’Auditorium con l’innocenza, la spontaneità e il dinamismo che sono i tratti distintivi del suo film”.

Stima e affetto ricambiati dallo stesso Benigni: “Nel suo videomessaggio al tributo che Hollywood organizzò nel 2011 per me mi disse che sono molto italiana, che quando mi commuovo e cammino, è l’Italia che cammina. Ricordo tutte le sue magnifiche parole. Disse che era come veder muoversi la Sicilia e la Lombardia, Firenze e Napoli, la Torre di Pisa e il Colosseo, la pizza e gli spaghetti, Totò e De Sica. Era una poesia”.

“Buon compleanno Roberto, a nome di tutte le vite, come la mia, che arricchisci attraverso la tua arte. Concludo con una dedica come se fosse una lettera: con amore, Sophia” – conclude la Loren.