Vie più costose d’Italia. Solo Capri come città della Campania compare a metà classifica nelle prime trenta posizioni delle strade più costose dove acquistare una casa. La graduatoria è stilata da Immobiliare.it che ha condotto uno studio specifico elaborato consultando i migliaia di annunci presenti sul web e si riferisce al terzo trimestre del 2022.

Vie più costose d’Italia. La classifica

Secondo la classifica a dominare la scena è la città di Milano che piazza ben otto vie nelle prime dieci posizioni. Al primo posto troviamo via Manzoni, area che affaccia sul Duomo. Si trova tra il Teatro della Scala e le vie dello shopping milanese. Il prezzo medio per acquistare una casa si aggira intorno ai 17.350 euro al metro quadro. Una casa di circa ottanta metri quadrati può arrivare a costare un milione e cinquecento mila euro.

Vie più costose d’Italia. Via Camerelle a Capri e Roma

La prima via non di Milano che si piazza in classifica è via Camerelle a Capri. Nel cuore dello shopping di lusso dell’isola, a pochi passi dalla famosissima Piazzetta, una casa arriva a costare oltre quindici mila euro al metro quadrato, quasi il doppio rispetto al costo medio necessario per comprare una casa sull’isola dei vip. In questa speciale graduatoria non poteva mancare via dei Condotti a Roma. Una casa costa oltre quattordici mila euro al metro quadro.

Vie più costose d’Italia. Il prezzo medio in Italia

Al netto di quei pochi che possono permettersi di acquistare una casa a cifre altissime, ci si rende facilmente conto di quante le citate vie siano costosissime se si compare il loro prezzo con quello medio del Paese. Comprare una casa in Italia è quotato intorno ai 1800 euro a metro quadra con differenze anche sostanziali tra Nord e Sud. Ad esempio in Calabria, ne bastano 900 di euro al metro quadro per entrare in possesso di un appartamento.