A Melito di Napoli i carabinieri della locale Tenenza hanno sequestrato una pianta di marijuana, dalla forma simile a quella di un albero di Natale. Denunciata una donna di 57 anni del posto.

I militari dell’arma, giunti in via Sandro Pertini, hanno ben pensato di perquisire l’abitazione di una 57enne. In strada si avvertiva, infatti, un forte aroma di marijuana e ai carabinieri è bastato poco per capire da dove provenisse.

Nel giardino antistante l’abitazione della donna si trovava una pianta di marijuana, dalle sembianze tipiche di un albero natalizio. L’esemplare, dell’altezza di circa 3 metri per un diametro di 22 centimetri, è stato sottoposto al sequestro.

La donna, ascoltata dai militari, avrebbe dichiarato di non sapere nulla di quella pianta ritrovata all’interno della sua proprietà ma è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti. Proseguono, così, le operazioni anti-droga sul territorio campano. Soltanto un mese fa una grande organizzazione criminale, attiva tra Sessa Aurunca e Mondragone, è stata smantellata dai Carabinieri che hanno eseguito 14 misure cautelari, oltre che nel Casertano, anche nelle province di Napoli, Varese e Alessandria.

Dalle indagini sarebbe emerso che i vertici dell’organizzazione criminale, con violenze e minacce, costringevano alcune persone ad acquistare la droga solo ed esclusivamente dai loro pusher. L’operazione si è conclusa con il sequestro di 500 dosi di cocaina, crack, hashish, marijuana e denaro.