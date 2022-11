Bimba lanciata dalla finestra dal padre, dimessa dal Santobono: affidata alla madre e al nonno

Bimba di Fisciano dimessa dall’ospedale. É stata dimessa dall’ospedale Santobono di Napoli la bimba di due anni che, lo scorso 30 ottobre, era stata lanciata dalla finestra dal padre, in provincia di Salerno.

Bimba di Fisciano, dimessa dal Santobono

La piccola, è stata operata per la frattura ad un braccio ed è migliorata. Ora è stata affidata alla madre e al nonno. Intanto è stata sospesa la potestà genitoriale per il padre, che al momento si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Il 40enne nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha raccontato al gip di avere agito perché spinto da una voce, a suo dire quella di Dio. Questa gli avrebbe detto di lanciare la bambina dalla finestra per salvare il mondo. I legali del 40enne hanno chiesto l’attenuazione della misura cautelare e il ricovero in una struttura psichiatrica.

Affidata dal Tribunale alla mamma e al nonno

La bimba cadendo dal terzo piano era finita su una vecchia rete di recinzione di ferro che aveva attutito la caduta e che gli ha causato la frattura scomposta all’omero. Al Santobono la piccola è stata ricoverata per 11 giorni e ieri sera è tornata a Fisciano. Stesso ieri il Tribunale di Salerno ha disposto l’affidamento congiunto della bimba alla madre e al nonno e ha sospeso la potestà genitoriale al padre.