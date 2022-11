Miracolo ad Ischia, cane disperso da giorni: Thor è stato ritrovato vivo

Un piccolo miracolo ha regalato un sorriso agli abitanti di Ischia, colpiti dalle disastrose conseguenze della frana dello scorso sabato: il cane Thor, che risultava disperso da giorni, è stato ritrovato vivo. Ad annunciarlo la Lega Animali e Ambiente delle Isole del Golfo.

Ischia, dopo la frana il cane Thor è stato ritrovato vivo

“Ringraziamo di cuore alcuni residenti della zona colpita di Casamicciola, in particolare Antonella Zabatta e Salvatore Impagliazzo che subito hanno allertato i volontari LAAI per un ritrovamento di un cane ferito, un pitbull, in uno di quei canaloni nei pressi di quel tragico luogo” – si legge nella nota diffusa sui social.

“Era dato per disperso da giorni, temevamo il peggio per lui. Thor, un piccolo miracolo in questa tragedia immane, ritrovato vivo. Attivato il pronto intervento Asl e successivamente prelevato dal dottor Giacomo Bellezza, referente Asl Na 2 Nord, attualmente Thor si trova in ambulatorio per la prima assistenza, anche perché ferito ad una zampa”.

Un destino simile a quello di Yuki che, non trovando più la sua casa travolta dalla frana, è rimasto intrappolato in un’automobile per tre giorni ma recuperato vivo. E’ l’unico sopravvissuto della sua famiglia, annientata dalla colata di fango e detriti. Maurizio e Giovanna, di 32 e 20 anni, insieme al piccolo GiovanGiuseppe, di appena 21 giorni, erano i suoi padroni.

Intanto continuano le operazioni di recupero. I soccorritori stanno continuando a scavare nel fango senza sosta per individuare gli ultimi 4 dispersi. Al momento il bilancio è di 8 vittime (4 sono bambini) e 230 sfollati.