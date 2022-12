Armi e droga a casa di un incensurato: pistole, fucili e oltre 16mila euro nascosti

I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, nell’abitazione di un 37enne di Volla, in provincia di Napoli, hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale, oltre a droga e soldi. L’uomo, un commerciante del posto, è incensurato.

Volla, duro colpo alla criminalità organizzata: arsenale e droga in casa

I militari dell’arma hanno perquisito l’abitazione di un 37enne, un imprenditore del posto risultato incensurato, ritrovando al suo interno diverse armi, sottoposte poi al sequestro: un fucile mitragliatore kalashnikov, 2 pistole tipo revolver, una pistola artigianale senza marca, modello e numero di matricola, una pistola scenica, un fucile ad aria compressa, cartucce di vario calibro e materiale vario per la manutenzione delle armi.

L’arsenale è stato rinvenuto in uno scantinato trasformato in laboratorio per la modifica delle armi. Sono stati ritrovati anche droga e soldi, nello specifico 10 grammi di cocaina e 16.180 euro. Il 37enne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi clandestine, armi comuni da sparo, munizionamento, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente.

I carabinieri sono ora impegnati nel ricostruire l’origine delle armi, individuando gli effettivi destinatari appartenenti alla criminalità organizzata. Le armi, tutte perfettamente funzionanti, saranno sottoposte a rilievi balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.