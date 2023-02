Dalla Campania fino a Sanremo: i dipinti di Valentina scelti per il Festival nazionale

Direttamente dalla Campania, la pittrice Valentina Sepe approda a Sanremo con i suoi dipinti, portando l’arte della nostra Regione in una delle vetrine nazionali più importanti in assoluto. Originaria di Scafati, l’artista ha studiato a Torre Annunziata e si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Dalla Campania la pittrice Valentina Sepe sbarca a Sanremo

Domenica, 5 febbraio, alle ore 18:00 si apriranno le porte del Palafiori per l’inaugurazione della sedicesima edizione di Casa Sanremo Arte – Banca Ifis. Si tratta dell’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone italiana, realizzata dal Consorzio Gruppo Eventi, che dedicherà una sezione all’affascinante mondo degli artisti.

Fino all’11 febbraio, i salotti televisivi e le stanze di Casa Sanremo ospiteranno 32 opere, selezionate con grande cura. Della spettacolare vetrina, che offre grande visibilità e prestigio, faranno parte anche le opere di una pittrice campana, Valentina Sepe, con le sue forme e i suoi colori eccellentemente alternati ad una dose di creatività mai eccessiva, perché guidata da sensazioni e sentimenti che traspaiono dalle opere con forza.

“Sono felice perché ritorna il coinvolgimento della città che sarà animata da una serie di eventi pensati ad hoc per creare una city experience interattiva, a cominciare dal Cinema Centrale che sarà uno dei luoghi dove gli addetti ai lavori potranno seguire le conferenze stampa e le serate del festival. Sarà un’edizione tra continuità, innovazione e qualche progetto in fase di lancio come quella della web tv e di un’Academy che farà di Casa Sanremo un laboratorio formativo per le figure professionali legate al mondo dello spettacolo” – dichiara Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo.

Sul palco dell’Ariston a rappresentare la nostra città sarà LDA, unico napoletano in gara, mentre è stata confermata la presenza dei super ospiti Massimo Ranieri e Alessandro Siani. Radio Marte racconteranno in diretta tutti i momenti più importanti del Festival.

Chi è Valentina Sepe

Valentina Sepe è nata a Scafati (SA) nel 1984 dove tuttora vive e svolge la sua attività di pittrice. Ha frequentato l’istituto statale d’arte De Chirico di Torre Annunziata (NA) ed è laureata all’Accademia di Belle Arti di Napoli nella sez. Scenografia.

Ha insegnato e tutt’ora insegna Discipline pittoriche e Arte e Immagine. Nel corso della sua carriera artistica ha partecipato a decina di mostre su tutto il territorio nazionale. Le sue opere pittoriche sono caratterizzate da due elementi: il segno e il colore con una tavolozza ricca di colori caldi. La tecnica pittorica di Sepe è in prevalenza l’acrilico o la tempera su tela o su carta, materia che viene lavorata con il pennello riscuotendo risultati eccellenti.