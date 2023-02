Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro sarebbero “molto gravi”. Lo afferma l’avvocato Lorenza Guttadauro, nipote e legale del boss, secondo cui suo zio verserebbe in “gravi condizioni di salute”. L’avvocato ha aggiunto inoltre che “la cella non può essere paragonata a un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene”.

L’avvocato di Matteo Messina Denaro: “È in condizioni di salute molto gravi”

Non è la prima volta che si fa leva sullo stato di salute di Matteo Messina Denaro, affetto da tumore al colon: egli stesso aveva chiesto ai medici di essere curato meglio e avrebbe detto “Non ho ricevuto una educazione culturale, ma ho letto centinaia di libri. Sono quindi informato sulle cure, vi prego di poter essere trattato con farmaci e terapie migliori”.

Fonti sanitarie tuttavia smentiscono fermamente questa circostanza, ribadendo che Messina Denaro viene curato in modo adeguato e le sue condizioni sono buone. L’agenzia Ansa riporta la replica: “Le condizioni generali del paziente sono buone. Le parole del legale non corrispondano al quadro clinico. Il paziente viene seguito con puntualità e sta facendo terapie neoplastiche ambulatoriali che sono compatibili con la sua malattia. Se fosse servito il ricovero, avrebbe fatto cure in ospedale”. Il boss, infine, non avrebbe subìto alcun effetto collaterale dopo la chemio effettuata in carcere.

L’interrogatorio di Matteo Messina Denaro: ha negato di essere un capomafia

Le buone condizioni di salute di Matteo Messina Denaro sono state rilevate anche dai magistrati che lo hanno interrogato lunedì. Al procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e all’aggiunto Paolo Guido, è parso lucido e non sofferente. Il boss secondo i magistrati è stato garbato, per nulla ostile e avrebbe risposto alle domande che gli sono state fatte. Avrebbe cercato di ridimensionare il proprio ruolo mafioso negando di essere un capo. Non sarebbero comunque emersi elementi tali da potere agevolare il lavoro degli inquirenti.