Ariano Irpino, suicidio. E’ successo in contrada Orneta dove una giovane mamma di 40 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta durante la notte.

La mamma 40enne, che lascia il compagno e tre figli, si sarebbe suicidata impiccandosi. A riportare la notizia è ilmattino.it. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino che hanno avviato le indagini. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Frangipane, in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

Come chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.

Dai dati dell’OMS emergono numeri impressionanti: un milione di suicidi ogni anno, in media uno ogni 40 secondi, mentre ogni tre secondi si registra un tentativo di suicidio: in base a questi dati, nel 2020 si arriverà ad oltre un milione e mezzo di morti per suicidio. Con questa iniziativa, Telefono AMICO Italia, vuole ricordare a tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo e che hanno pensieri suicidari, che è SEMPRE IN LINEA E A DISPOSIZIONE.