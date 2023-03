Comuni d’Italia plastic free: 3 sono napoletani

Comuni plastic free in Italia. Sono ben 68 in tutto il 2023. Il giorno 11 marzo il riconoscimento alle amministrazioni che si sono distinte per il proprio impegno verso l’ambiente, guadagnandosi il premio.

Comuni plastic free 2023. L’elenco completo

Acquaviva Delle Fonti (BA), Agropoli (SA), Arcugnano (VI), Bacoli (NA), Benevento, Bergeggi (SV), Bologna, Borgo Virgilio (MN), Caivano (NA), Caorle (VE), Cassina de’ Pecchi (MI), Castellarano (RE), Castelsardo (SS), Castiglione Del Lago (PG), Castro (LE), Chieti, Cittadella (PD), Corciano (PG), Cuneo, Diamante (CS), Elmas (CA), Eraclea (VE), Falciano Del Massico (CE), Favara (AG), Fermo, Ferrara, Fierozzo (TN), Firenze, Frassilongo (TN), Genova, Guardia Sanframondi (BN), Gussago (BS), Isernia, Jesolo (VE), Legnago (VR), Maddaloni (CE), Maenza (LT), Marcon (VE), Matera, Merano (BZ), Mira (VE), Mogliano Veneto (TV), Montenero Di Bisaccia (CB), Montepaone (CZ), Monterosi (VT), Mottola (TA), Palu’ del Fersina (TN), Pavia, Pergine Valsugana (TN), Pesaro, Piossasco (TO), Pontecchio Polesine (RO), Prato, Roccalumera (ME), San Casciano Val Di Pesa (FI), Sanremo (IM), Sant’Orsola Terme (TN), Sasso Marconi (BO), Saviano (NA), Silvi (TE), Sperlonga (LT), Taglio Di Po (RO), Termoli (CB), Terre Del Reno (FE), Tortora (CS), Tropea (VV), Udine, Vallelaghi (TN), Vicenza

La onlus e come si ottiene il riconoscimento

In un periodo di grande attenzione verso l’ambiente, il riconoscimento a Comune Plastic Free è un’idea dell’omonima associazione e ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali. I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri fondamentali:

lotta contro gli abbandoni illeciti;

sensibilizzazione del territorio;

collaborazione con l’associazione Plastic Free;

gestione dei rifiuti urbani;

attività virtuose dell’ente.

Un comitato interno della onlus, grazie ad una scheda di valutazione composta da 22 punti, ha valutato oltre 360 Comuni scegliendo i più virtuosi per la premiazione 2023 che si terrà a Bologna, all’interno di Palazzo Re Enzo, l’11 marzo a partire della ore 09:00. In particolare, i 68 Comuni selezionati, riceveranno il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità secondo il proprio livello di impegno, rispettivamente 1, 2 o 3 tartarughe.