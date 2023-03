Gli ex ministri della Salute Speranza, Lorenzin, Grillo e una serie di tecnici del Ministero sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito della maxi indagine della Procura di Bergamo sul Covid. La notizia è riportata dall’agenzia Ansa.

Covid, indagati gli ex ministri della Salute Speranza, Lorenzin e Grillo

Una parte degli atti prodotti dalla Procura di Bergamo sono stati trasmessi alla Procura di Roma per competenza territoriale. I tre sarebbero indagati per un presunto mancato aggiornamento del piano pandemico, a causa del quale si ritiene che possano essere morte diverse migliaia di persone in più rispetto ad una corretta gestione. L’ipotesi di reato è dunque quella di omissione in atti d’ufficio. Ora tocca ai magistrati di Roma decidere se procedere ad una nuova iscrizione e approfondire la tematica nei confronti dei tre ex ministri.

Intanto il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato la posizione dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e degli ex ministri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede. Costoro erano stati denunciati da parte di associazioni dei familiari delle vittime, di consumatori e di alcuni sindacati sempre per quanto concerne la gestione della pandemia.