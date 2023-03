Inchiesta Covid in Lombardia, De Luca: “In Campania ci siamo salvati con il lanciafiamme”

La Campania si è salvata grazie al lanciafiamme. È questo il pensiero, a metà tra il serio e lo scherzoso, di Vincenzo De Luca che si è espresso sull’indagine sulla gestione Covid in Lombardia. Il governatore è intervenuto nel corso dell’assemblea provincia di Confindustria a Benevento, dove ha anche parlato dei 30 miliardi per il Sud bloccati dal Governo, attaccando e definendo traditore il ministro Fitto.

Covid, De Luca: “Ci siamo salvati con il lanciafiamme”

“È in atto un’indagine che riguarda la gestione del Covid in Lombardia. A riguardo non dico nulla su iniziative giudiziarie, ma la nostra gestione è stata eccellente, come ad esempio le zone rosse con chiusure, nonostante pressioni. Ho fatto ciò che era giusto, anche di dire ai carabinieri di usare il lanciafiamme e ci siamo salvati”. Le parole sono state riportate dal quotidiano Il Mattino.

L’attacco al ministro per il Sud, Raffaele Fitto

Il governatore fa riferimento alla questione dell’Autonomia Differenziata ed al blocco dei 30 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno: “Fitto? Traditore del Sud – le parole di De Luca riportate da Ansa – Non hanno detto nulla sui 30 miliardi di euro bloccati. Hanno in testa di prendere tutti i fondi del Sud e spalmarli sul piano nazionale per coprire buchi del Superbonus e dei costi energetici. Vogliono dire che non sappiamo spendere e dunque se li prendono. I ministeri non sanno certificare spese e dicono che è colpa delle Regioni del Mezzogiorno”.