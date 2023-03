De Luca contro il ministro Fitto: “È un traditore del Sud. Hanno bloccato 30 miliardi”

Raffaele Fitto è un traditore del Sud. Lo ha affermato Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania che così si è espresso sul ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR del governo Meloni e dal 10 novembre 2022 anche con delega al Sud.

Vincenzo De Luca contro Raffaele Fitto

Il governatore fa riferimento alla questione dell’Autonomia Differenziata ed al blocco dei 30 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno: “Fitto? Traditore del Sud – le parole di De Luca riportate da Ansa – Non hanno detto nulla sui 30 miliardi di euro bloccati. Hanno in testa di prendere tutti i fondi del Sud e spalmarli sul piano nazionale per coprire buchi del Superbonus e dei costi energetici. Vogliono dire che non sappiamo spendere e dunque se li prendono. I ministeri non sanno certificare spese e dicono che è colpa delle Regioni del Mezzogiorno”.

Il presidente Vincenzo De Luca è intervenuto all’assemblea provinciale di Confindustria a Benevento, retta da Oreste Vigorito, insieme al sindaco di Benevento Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi.

La nota sull’Autonomia Differenziata

Nei giorni scorsi è stata diramata invece una dura nota della Regione Campania sull’approvazione della bozza Calderoli sull’Autonomia Differenziata: “La Conferenza delle Regioni ha espresso a maggioranza parere favorevole alla bozza Calderoli sull’autonomia differenziata. Le Regioni con governi di centrodestra hanno votato un disegno di legge contro il Sud e contro la Costituzione. Hanno votato contro la bozza la Campania, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia, ribadendo che prima di tutto occorre garantire diritti basilari, universali ed essenziali in modo uniforme a tutti i cittadini italiani . Amareggia che le altre Regioni del Sud, con governo di centrodestra, abbiano fatto prevalere logiche di partito, allineandosi alle posizioni leghiste e nordiste, a danno delle comunità meridionali”.