Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: Giada muore a 21 anni

Si terranno oggi i funerali di Giada D’Elia, la ragazza di 21 anni morta a Palomonte, nel Salernitano, a seguito di un tragico incidente. Il sindaco Felice Cupo ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle celebrazioni, dalle 14:00 alle 20:00.

L’addio a Giada, la ragazza morta a Palomonte per un tragico incidente

Stando alle prime ricostruzioni, Giada si trovava alla guida della sua auto quando, perdendo il controllo della vettura per causa in corso di accertamento, sarebbe finita fuori strada, andando a sbattere contro un muro. Lo schianto si sarebbe rivelato talmente violento da causarne il decesso: la 21enne sarebbe, infatti, morta sul colpo.

L’incidente si è verificato in località Canalicchio, poco distante dall’abitazione della vittima che, molto probabilmente, stava rientrando a casa. La ragazza lavorava in un supermercato ed era molto conosciuta in zona. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla.

“Un grande vuoto e un forte senso di smarrimento. Questa domenica mattina una terribile tragedia ha colpito la nostra comunità. Come si fa in queste circostanze a trovare delle parole e a dare risposta al perché di simili tragedie? La verità è che non è possibile” – inizia così il messaggio diffuso sui social dal primo cittadino.

“Possiamo solo lasciare andare le lacrime che hanno, talvolta, funzione liberatoria ma non saranno mai in grado di colmare perdite così atroci. Tutta la nostra comunità, incredula e attonita, si stringe attorno alla famiglia, con la consapevolezza che oggi tutti noi abbiamo perso una persona speciale” – conclude.