E’ morta Rituccia ‘a Pizzaiola: era la regina della pizza fritta a Napoli

E’ morta all’età di 65 anni Rita Presutto, meglio conosciuta come Rituccia ‘a pizzaiola, una delle regine della pizza fritta a Napoli. Molto conosciuta e amata ai Quartieri Spagnoli, la donna portava avanti la sua piccola attività situata in vico Conte di Mola, una delle più conosciute ed apprezzate in zona.

“Rituccia a pizzaiola, Rita Presutto, un simbolo dei nostri amati vicoli. Con lei se ne va un pezzo di Napoli e del Conte di Mola” – è il messaggio d’addio comparso sulla pagina Facebook Quartieri Spagnoli Napoli poco dopo la sua morte.

La sua era una delle pizzerie storiche della zona che sfornava rigorosamente pizze fritte della tradizione partenopea. Non solo clienti affezionati: anche i tanti turisti e visitatori di passaggio si concedevano una gustosa sosta dalla simpatica pizzaiola. Ormai nel quartiere la pizza di Rituccia era diventata un’istituzione.

La sua scomparsa è stata accolta con tristezza dalla cittadinanza che la ricorda con affetto, descrivendola come una persona speciale. “Grande Rita, eri una persona speciale, la zia di tutti. Condoglianze alla famiglia. Ti voglio bene Rita, riposa in pace” – è uno dei commenti lasciato sotto al post.

Oggi Napoli perde non solo un simbolo della gastronomia partenopea ma anche un pilastro della medicina: si è spento improvvisamente, probabilmente per un infarto, anche il dottor Gianni Iodice, noto oncologo dell’Istituto Tumori Pascale.

“Oggi ci ha lasciati improvvisamente un collega ma al contempo un caro amico, Gianni Iodice, oncologo direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’unità di Senologia del nostro Istituto. A sua moglie, ai suoi figli e a tutta la sua famiglia le condoglianze da parte di tutti noi del Pascale” – si legge sui social dell’ospedale.