E’ distrutta dal dolore la mamma di Francesco Pio Maimone, il ragazzo di 18 anni ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Napoli, nella zona degli chalet di Mergellina, e tra le lacrime invoca giustizia per quel figlio che è le stato sottratto ingiustamente.

Il dolore della mamma di Francesco Pio, il ragazzo ucciso a Mergellina

“Chiedo giustizia per mio figlio e per tutti i figli di Napoli morti senza un motivo” – dice tra le lacrime Concetta, madre della vittima, come rende noto Il Mattino. Stravolta da dolore per una perdita così prematura quanto assurda: l’assassino non sapeva nemmeno a chi stesse sparando, ce l’aveva con qualcun altro, uno che gli avrebbe macchiato le costose scarpe nuove.

Sarebbe morto da innocente, senza alcun motivo, semplicemente per una macchia sulle sneakers dell’omicida, provocata da un gruppo di ragazzi che nulla avevano a che fare con la cerchia di amici di Francesco Pio. Eppure, proprio verso di lui il criminale avrebbe puntato la pistola, colpendolo direttamente al petto.

Il 18enne, contrariamente a quanto ipotizzato da qualcuno inizialmente, era totalmente estraneo al mondo criminale. Lavorava in una pizzeria e stava cercando anche un’extra come muratore per realizzare il suo sogno: quello di aprire un locale tutto suo.

“Francesco non c’entrava nulla con le storie di clan che si sentono in giro. Aveva un sogno che gli è stato impedito di realizzare: lavorare e costruirsi il futuro con le proprie mani, facendo il pizzaiolo, il muratore, puntando ai finanziamenti rivolti ai giovani. Lui che è stato ucciso, lui che è morto ammazzato senza un motivo, a 18 anni” – dichiara il cognato.

Intanto sull’omicidio sta indagando la Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, con il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato. Il killer di Francesco Pio potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona.