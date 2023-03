Ciro Valda è il padre dell’assassino di Francesco Pio Maimone, il giovane ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Mergellina per una scarpa sporca. Per comprendere meglio il contesto in cui è maturato questo delitto crudele e senza senso, può essere utile conoscere la storia criminale della famiglia di F.P. Valda, il giovane omicida che a 20 anni girava armato e non ha avuto paura a sparare solo per una macchia sulle sneakers.

Chi era Ciro Valda, il padre dell’assassino di Francesco Pio Maimone

Ciro Valda era considerato un elemento di spicco del clan Aprea-Cuccaro, egemone nel quartiere Barra di Napoli. Elemento molto noto di questo sodalizio è Angelo Cuccaro, detto Angiulillo ‘o fratone, che nel 2011 partecipò alla sfilata dei celebri Gigli di Barra sfilando in Rolls Royce. Fece scalpore il video inchiesto pubblicato da L’Espresso in cui Angelo Cuccaro ostentava il proprio potere, tra omaggi e canzoni urlate dai megafoni ed i baci degli abitanti del quartiere oltre che del parroco. Angiulillo è stato arrestato nel 2014 dopo una latitanza di due anni, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Luigia Esposito avvenuto nel 1996. Era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia. Dietro le sbarre sono finiti anche due fratelli, Luigi e Michele, mentre Salvatore fu ammazzato nel 1996.

Ciro Valda accoltellò la moglie incinta. Il passaggio dai Cuccaro agli Amodio-Abrunzo

Dapprima fedelissimo di tale famiglia criminale, Ciro Valda cambiò schieramento per fare parte del clan Amodio-Abrunzo, la frangia ribelle degli Aprea-Cuccaro. Nel 2003 accoltellò sua moglie che era incinta e fu arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Valda fu arrestato nel 2011 per spaccio di droga e il 23 gennaio 2013, all’età di 34 anni e pochi giorni dopo essere stato rimesso in libertà, fu ucciso nei pressi della propria casa di via Mastellone isolato 2 a Barra proprio dai sicari dei suoi precedenti alleati. Fu raggiunto da diversi colpi di pistola, di cui uno alla testa.

Gli spari contro la casa della madre e l’arresto dell’altro figlio

Anche Luigi, l’altro figlio di Ciro Valda, ha avuto guai con la giustizia. Era già noto alle forze dell’ordine per essere stato trovato in possesso di una grossa quantità di droga quando, nell’agosto del 2022, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un minorenne. La madre di Ciro Valda, e quindi nonna dell’assassino di Francesco Pio Maimone, fu invece coinvolta in delle inchieste da parte dell’antimafia. Recentemente contro la sua abitazioni sono stati fatti esplodere dei colpi di pistola, la classica stesa che è un chiaro avvertimento nei confronti di chi viene messo nel mirino.

Questo è l’ambiente in cui è cresciuto il ventenne che ha spezzato di un suo coetaneo che invece non aveva mai avuto problemi di questo tipo. Al contrario: lavorava come pizzaiolo e per riuscire a coronare il desiderio di aprire una pizzeria tutta sua stava cercando un lavoro extra come muratore.