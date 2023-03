Terremoto, l’esperto: “La situazione è delicata. Possibili altre scosse anche più forti”

E’ stata avvertita in diverse località della Campania la scossa di terremoto che ha fatto tremare Montagano (Campobasso) e stando a quanto analizzato dall’esperto Eugenio Auciello, potrebbe essere seguita da ulteriori eventi sismici.

Terremoto a Campobasso: parla l’esperto

La forte scossa di magnitudo 4.6 si è verificato alle ore 23:52, ad una profondità di 23 km, come riportano i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Momenti di paura per i residenti del posto, che sono scesi in strada, ma anche per i cittadini delle province vicine, da Napoli a Caserta, dove il sisma è stato chiaramente avvertito.

Durante la notte e in mattinata si sono susseguite, poi, altre tre scosse, molto più lievi: la più forte, di magnitudo 2.6, è stata registrata alle ore 6:43. Attimi di panico che hanno riacceso il ricordo del sisma che devastò il Molise nel 2002.

“Il meccanismo focale calcolato mostra un movimento trascorrente che, localizzato e contestualizzato nella geodinamica dell’area, ci fa capire che con ogni probabilità si è attivata la struttura dei terremoti di San Giuliano di Puglia del 2002. In particolare si è rotto un pezzo della faglia a ovest della seconda scossa che si ebbe il 1 novembre 2002″ – ha scritto sulla pagina Facebook Molise e Terremoti il geologo del Geosilsab dell’Università del Molise, Eugenio Auciello.

L’esperto, già nei giorni precedenti, aveva richiamato l’attenzione sui possibili rischi della zona: “Come già fatto presente, la situazione è delicata perché, oltre a non poter escludere ulteriori scosse anche di magnitudo maggiore, si ritiene che questo possa essere anche uno scenario più probabile rispetto a quanto precedentemente valutato”.

“Ricordiamo che queste osservazioni non costituiscono una previsione e non vogliono infondere allarmismo ma vogliono fornire una descrizione oggettiva dell’attività in corso e delle possibili evoluzioni” – ha concluso.