Giovanni perde la vita a scuola, 5 indagati per la morte del bambino: tra loro un pediatra

E’ morto a soli 8 anni Giovanni, il bambino di Sant’Antonio Abate che ha perso la vita mentre si trovava a scuola e ad oggi la procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, cinque persone. Gli inquirenti hanno sottolineato che si tratta di un atto dovuto per le nomine dei periti di parte in vista dell’autopsia. A renderlo noto è l’Ansa.

Giovanni, il bambino di Sant’Antonio Abate morto a scuola: 5 indagati

Giovanni avrebbe accusato un malore durante una lezione di educazione fisica per cause ancora da accertare. Sarebbe stato stroncato per un arresto cardiaco, che lo avrebbe colpito davanti agli occhi increduli dei suoi compagni, subito dopo la corsa in ospedale.

Giovanni morto a scuola a 8 anni davanti ai bambini: inchiesta per omicidio colposo

Tragedia durante l’ora di educazione fisica: Giovanni muore a 8 anni per un malore

L’inchiesta per omicidio colposo, inizialmente avviata contro ignoti, si sta concentrando su un pediatra e quattro persone che svolgono servizio presso la scuola. Il primo avrebbe visitato il bambino nel periodo precedente al decesso non rilevando alcuna disfunzione o malformazione cardiaca. Il personale scolastico, invece, dovrà chiarire i motivi del mancato utilizzo del defibrillatore, presente all’interno dell’istituto ma non messo in funzione, probabilmente perché non funzionava.

Resta, infatti, da capire se sarebbe stato possibile salvare il bambino con l’utilizzo del defibrillatore. La macchina dei soccorsi, tuttavia, si sarebbe mossa comunque in maniera tempestiva. Dai primi accertamenti sarebbe emerso anche che Giovanni godeva di buone condizioni di salute: le ultime indagini mediche eseguite non avrebbero riscontrato alcuna anomalia.