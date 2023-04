Ministro della Cultura: “Napoli grande capitale del mondo intero. Qui c’è il mio cuore”

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, giunto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) per la presentazione della nuova sezione, Campania romana, ha parlato del suo legame con la città partenopea, annunciando nuovi investimenti per Palazzo Fuga.

Ministro Sangiuliano al MANN: “Napoli grande capitale del mondo”

“Io oggi sono particolarmente felice perché quando si è a casa si è felici. Io sono nato qui accanto, in via Foria. Ho avuto la fortuna fin da bambino di riconoscere il valore e l’importanza di questo museo. Da quando sono ministro è la terza volta che vengo qui. Credo che non ci sia nessun museo italiano nel quale mi sia recato per tre volte in in un lasso di tempo relativamente breve, sono appena 5 mesi” – ha detto il ministro Sangiuliano.

“Qui ci sono tanti altri progetti, il collegamento con la metropolitana, la valorizzazione della Galleria. Questo è uno dei più importanti musei archeologici del mondo. L’altro giorno ho firmato un decreto per portare sul progetto di Palazzo Fuga altri 33 milioni di euro aggiuntivi ai 100 che ci sono già“.

“Qualcuno mi dice che vengo troppo spesso a Napoli ma io sarò un martello pneumatico, verrò quando sarà necessario qui. Ieri sono stato a Verona poi andrò a Milano però qui c’è il mio cuore quindi io vorrei vedere il MANN numero 2 dopodiché potrò andare anche in pensione” – ha concluso.

Avvicinato dai giornalisti subito dopo la conferenza, il ministro ha continuato: “Napoli è sempre stata una grande capitale culturale del Mediterraneo e del mondo intero, è una grande civiltà. Però in questo momento sta ritrovando un suo rinascimento”.

“Tutto ciò va mostrato orgogliosamente e va raccontato all’interno di un grande progetto di sviluppo socio-economico della città. La città deve crescere in termini di occupazione, di sviluppo. Ha delle università molto importanti e tutto ciò deve essere coniugato in un nuovo rinascimento” – ha concluso.