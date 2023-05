La primavera finalmente è arrivata e con questa anche la voglia di passeggiare all’aria aperta. La natura si risveglia e non c’è niente di più piacevole che immergersi nei suoi profumi e nei suoi paesaggi.

Prima di affrontare qualsiasi percorso è importante assicurarsi di avere una scarpa che offra il supporto adeguato al piede. Molte sono le aziende italiane che vendono prodotti di prima qualità, perfetti per gli amanti degli sport outdoor o per le persone che vogliono semplicemente godersi una passeggiata senza incorrere in inconvenienti dati da calzature inadatte: una di queste è SCARPA. Molti sono i modelli, clicca qui per calzaturificio Scarpa. Ogni proposta di questo brand ha, però, una sua funzione: dai prodotti per il tempo libero a quelle specifici per le escursioni in montagna.

I camminatori più esperti non avranno grandi difficoltà nella scelta della calzatura idonea ad un certo tipo di terreno e di attività. Chi invece non è assiduo frequentatore di sentieri si vedrà proporre una tale gamma di calzature da avere l’imbarazzo della scelta e, per questo, trovare difficoltà nello scegliere la scarpa ideale con cui scoprire le magnifiche mete per il trekking della Campania.

Una delle più famose è il Sentiero degli Dei, considerato uno dei percorsi naturalistici più belli al mondo. Incastonato tra la costiera amalfitana e quella sorrentina, è costituito da percorsi che si snodano nel parco nazionale del Vesuvio: 11 sentieri per una lunghezza complessiva di 54 km, in cui si può apprezzare sia la natura della riserva forestale che i paesaggi lunari delle colate laviche, fino a risalire il Gran Cono e giungere al cratere del vulcano. Altre attività all’aria aperta che meritano una giornata di cammino sono i sentieri di Capri e Anacapri, grazie a cui visitare la parte più selvaggia e incontaminata dell’isola, tra i profumi della macchia mediterranea e con il mare che a ogni passo regala scenari che tolgono il fiato. Degne di menzione sono poi le vette e i sentieri come quelle del Parco dei Monti Picentini, il Parco Nazionale del Cilento, quello Regionale del Partenio, del Taburno Camposauro sino a citare il Parco Regionale del Matese, conosciuto dagli speleologi di tutta Italia per la quantità e la qualità delle grotte che vi si trovano.

Un tempo quando si andava per sentieri non c’era molta scelta in fatto di calzature da montagna, si usavano infatti scarponi alti in pelle, realizzati dai calzolai. Certo erano molto resistenti, ma il comfort quasi inesistente, per non parlare dell’aderenza al terreno.

Negli anni successivi l’abbigliamento, scarpe comprese, ha iniziato a rivestire un ruolo sempre più importante e strategico per rimanere caldi, comodi e asciutti durante l’attività outdoor. Produttori e designer hanno iniziato a pensare a capi dedicati alle varie attività. Sono state studiate nuove soluzioni e calzature specifiche. I modelli oggi sul mercato sono frutto di grandi studi sui materiali, la resistenza e le caratteristiche tecniche. Le aziende, soprattutto italiane, testano i loro prodotti a lungo per offrire le massime prestazioni.

Ma quali sono le caratteristiche importanti per dare supporto al piede durante una camminata in montagna? Innanzitutto la robustezza e la resistenza, per proteggere i piedi ed evitare infortuni su terreni accidentati. Anche l’aderenza, soprattutto su superfici bagnate, è fondamentale per scongiurare scivoloni: farsi male in luoghi impervi è facile e può creare problemi per il ritorno. Per questo i materiali moderni che compongono la tomaia devono essere sia impermeabili che traspiranti, così da fare in modo che il piede resti sempre asciutto. Un’ultima cosa da considerare, ma non per questo meno importante, è il comfort.

Camminare per ore senza sentire la fatica non dipende esclusivamente dal grado di allenamento, ma anche dalla scarpa, che per agevolare l’escursione deve essere dotata di una suola interna tanto solida quanto ergonomica e ammortizzante. Per questo specifico componente, i calzaturifici che rappresentano l’eccellenza italiana creano sia la mescola, che va a costituire il battistrada, che i tasselli, i quali contraddistinguono le calzature sportive e le rendono ideali e sicure sia per percorrere sentieri che per il trekking.

Quindi quando si deve acquistare una scarpa che sia adatta alle attività outdoor questa deve essere innanzitutto comoda e adatta al piede di chi la utilizza, ma deve anche essere specifica per il terreno che si vuole affrontare e per la durata dell’escursione. Scegliere la scarpa nel modo più puntuale e personalizzato possibile può essere un aiuto non indifferente durante le escursioni, non a caso il consiglio di indossare calzature idonee è una delle prime cose che si apprende in un corso di escursionismo base.