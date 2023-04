Va in ospedale con mal di pancia e partorisce una bimba: non sapeva di essere incinta

Gioia all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove, nella mattinata di ieri, è giunta al pronto soccorso una donna con forti dolori di pancia che, in realtà, nascondevano una gravidanza inaspettata: in poche ore ha dato alla luce la sua bambina pur non sapendo, fino a quel preciso momento, di essere incinta.

Napoli, donna con mal di pancia partorisce una bimba: non sapeva di essere incinta

“Fiocco rosa al Vecchio Policlinico di Napoli. Stamattina alle 6:00 è giunta al pronto soccorso una donna di Capo Verde con mal di pancia. Dopo 10 minuti tra la sorpresa di tutti ha partorito una bella bimba (lei non sapeva di essere incinta) con l’aiuto del personale infermieristico” – è il post diffuso sui social dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Un grande spavento che si è tramutato ben presto in un’immensa felicità quando la paziente ha potuto stringere per la prima volta tra le sue braccia una bellissima bambina. Un momento toccante immortalato dai sanitari che hanno annunciato la notizia diffondendo una foto che ritrae mamma e figlia appena nata.

“Adesso è al Policlinico, mamma e figlia stanno bene. Lei è felicissima” – fanno sapere aggiornando sulle condizioni della donna che non avrebbe mai sospettato di quella gravidanza fino al momento del parto. Una storia a lieto fine che ha rallegrato la neo mamma e tutto il personale medico.

Una vicenda che ricorda quella di Emanuela, una donna di 42 anni che soltanto pochi mesi fa si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per una colica per poi accorgersi, a seguito di un’ecografia, di essere incinta di 8 mesi. A quel punto i medici sono intervenuti con un taglio cesareo ed hanno fatto nascere la piccola Laura.

“Non sapevo di essere incinta e non avrei mai creduto di avere una bimba. Io e il mio compagno avevamo perso le speranze, anzi credevo di essere ormai in menopausa. Da 8 mesi non avevo, infatti, il ciclo regolare e quindi non mi sono insospettita in questo periodo” – aveva raccontato la donna intervenuta nel corso della trasmissione Pomeriggio 5.