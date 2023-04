Lecce-Napoli, le probabili formazioni: la decisione su Osimhen

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli. Torna in campo quest’oggi alle ore 19 il Calcio Napoli, impegnato sul campo del Lecce. Partita ‘scomoda’ per gli uomini di Luciano Spalletti, che dopo la sonora sconfitta subita tra le mura amiche (0-4) contro il Milan, si troveranno a dover riprendere in trasferta su un campo ostico la corsa Scudetto, a pochi giorni dalla storica sfida di Champions League. Sarà questo il compito più arduo per Di Lorenzo e compagni: non perdere di vista l’obiettivo tricolore e rimanere il più possibile concentrati sulla sfida di oggi, senza pensare troppo a quella di mercoledì.

Probabili formazioni Lecce-Napoli, turnover in vista per Spalletti

Sarà inevitabile per il tecnico toscano effettuare qualche modifica di formazione: spazio dunque a Juan Jesus al posto di Kim, Lobotka al posto di Zielinski e Lozano per Politano. Il centravanti dovrebbe essere Giacomo Raspadori, che andrà dunque a prendere il posto del Cholito Simeone.

Infortunio Osimhen, gli ultimi aggiornamenti

Non sarà della partita Victor Osimhen. Come prevedibile il nigeriano non è stato neanche convocato, e rimarrà a Napoli per proseguire il recupero in vista di mercoledì prossimo. Martedì verrà sottoposto ad esami strumentali per conoscere il suo destino. Sarà dunque una decisione dell’ultimo minuto, visti i tempi stretti in vista della partenza della squadra per Milano prevista per il pomeriggio della stessa giornata.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Dove vedere Lecce-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà venerdi 7 aprile con calcio d’inizio alle ore 19,00. La diretta di Lecce-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Lecce-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Lecce-Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.